Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом

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Под Волгоградом следователи приступили к извлечению останков жертв, которые были убиты фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Отмечается, что следователи установили прямых очевидцев преступлений фашистов. Очевидцев допросили, благодаря чему были дополнены исторические факты, «сухо изложенные в официальных бумагах тех лет».

В том числе 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала, что, будучи подростком, видела немецкий грузовик, «куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности, которые, спасаясь от войны, незадолго до этого прибыли в её населенный пункт».

Тела расстрелянных были обнаружены местными жителями в километре от соседнего села. Также туда направилась следственно-оперативная группа.

В сообщении говорится, что уже извлечены останки тел 13 погибших. 

«Следственное действие на окраине села Водино будет завершено, когда поднимут 43 беженца, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года», — заявили в СК.

Следователи назначат ряд судебных экспертиз.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в 1942—1943 годах.

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