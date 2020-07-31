Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом

Под Волгоградом следователи приступили к извлечению останков жертв, которые были убиты фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что следователи установили прямых очевидцев преступлений фашистов. Очевидцев допросили, благодаря чему были дополнены исторические факты, «сухо изложенные в официальных бумагах тех лет».

В том числе 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала, что, будучи подростком, видела немецкий грузовик, «куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности, которые, спасаясь от войны, незадолго до этого прибыли в её населенный пункт».

Тела расстрелянных были обнаружены местными жителями в километре от соседнего села. Также туда направилась следственно-оперативная группа.

В сообщении говорится, что уже извлечены останки тел 13 погибших.

«Следственное действие на окраине села Водино будет завершено, когда поднимут 43 беженца, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года», — заявили в СК.

Следователи назначат ряд судебных экспертиз.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в 1942—1943 годах.