СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами

Следователи возбудили уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в 1942—1943 годах. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Следствие получило из архивных источников данные о том, что на территории Волгограда и Волгоградской области находятся не менее 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, которых фашисты казнили с особой жестокостью во время Великой Отечественной войны.

«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», — заявили в СК.

В рамках дела будет назначен комплекс экспертиз для идентификации личностей погибших. В настоящее время ведутся подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями. В раскопках также будут участвовать военные, МЧС и поисковые отряды.

«В рамках расследования будет задействован арсенал новейшей криминалистической техники», — добавили в ведомстве.

Ранее СК возбудил дело по факту геноцида в концлагерях в Карелии во время Великой Отечественной войны.