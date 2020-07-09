СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами
- РИА Новости
Следствие получило из архивных источников данные о том, что на территории Волгограда и Волгоградской области находятся не менее 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, которых фашисты казнили с особой жестокостью во время Великой Отечественной войны.
«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», — заявили в СК.
В рамках дела будет назначен комплекс экспертиз для идентификации личностей погибших. В настоящее время ведутся подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями. В раскопках также будут участвовать военные, МЧС и поисковые отряды.
«В рамках расследования будет задействован арсенал новейшей криминалистической техники», — добавили в ведомстве.
Ранее СК возбудил дело по факту геноцида в концлагерях в Карелии во время Великой Отечественной войны.