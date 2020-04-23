СК возбудил дело по факту геноцида в концлагерях в Карелии в войну

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида в концлагерях на территории бывшей Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны.

«По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК России (геноцид)», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Следствие установило, что командованием оккупационных войск на территории республики было создано не менее 14 концлагерей для содержания этнического русского населения, при этом «условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер».

В период с 1941 по 1944 год из 24 тыс. удерживаемых в концлагерях погибли не менее 8 тыс. мирных граждан, включая 2 тыс. детей.

«Свыше 7 тыс. военнопленных было зарыто живьём, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что на текущий момент в Карелии проживают более 2 тыс. бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые остаются «непосредственными свидетелями зверств немецко-финских захватчиков».

Ранее СК начал проверку в связи с рассекречиванием УФСБ России по Республике Карелия материалов об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концлагерях.