СК возбудил дело по факту геноцида в концлагерях в Карелии в войну

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида в концлагерях на территории бывшей Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны.
СК возбудил дело по факту геноцида в концлагерях в Карелии в войну
  • © Дмитрий Козлов
  • РИА Новости

«По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК России (геноцид)», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Следствие установило, что командованием оккупационных войск на территории республики было создано не менее 14 концлагерей для содержания этнического русского населения, при этом «условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер».

В период с 1941 по 1944 год из 24 тыс. удерживаемых в концлагерях погибли не менее 8 тыс. мирных граждан, включая 2 тыс. детей.

«Свыше 7 тыс. военнопленных было зарыто живьём, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что на текущий момент в Карелии проживают более 2 тыс. бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые остаются «непосредственными свидетелями зверств немецко-финских захватчиков».

Ранее СК начал проверку в связи с рассекречиванием УФСБ России по Республике Карелия материалов об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концлагерях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить