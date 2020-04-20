СК проводит проверку по факту геноцида в концлагерях в Карелии в войну

Следственный комитет проводит проверку по факту преступлений финской администрации в Карелии в годы Великой Отечественной войны.

«По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК России», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что проверка проводится в связи с рассекречиванием УФСБ России по Республике Карелия материалов об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях.

«По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети», — отмечает СК.

Ранее Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.