СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области

Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.

Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК России (геноцид).

Следователи установили, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД и вывезли в район посёлка Змиёвская Балка не меньше 27 тыс. человек, которые были расстреляны.

Мирное население еврейской национальности и партийный актив КПСС был вывезен под предлогом переселения.

Кроме того, нацисты регулярно арестовывали советских граждан в период оккупации города Шахты, в том числе арестовывались горняки и члены их семей. Их вывозили в район шахты имени Красина, расстреливали, а тебя сбрасывали в ствол шахты.

Так, за время оккупации этого города были убиты по меньшей мере 3500 человек.

Из архивных источников получена информация и о том, что в Грузиновском сельсовете Морозовского района Ростовской области в феврале 1943 года нацисты убили не меньше 427 мирных жителей и 72 пионеров.

Следственный комитет продолжит работу по фиксации и расследованию преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Ни одно преступление, которое основано на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, не останется незамеченным и безнаказанным, указали там.

«Это преступления без срока давности», — подытожили в Следственном комитете.

В январе председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что ведомство будет сотрудничать с ФРГ по расследованию преступлений нацистов.

По его словам, с 1 января в России вступил в силу Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам, который позволяет создать международные следственные группы для расследования уголовных дел по общим тематикам.