СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

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Следователи предъявили обвинение владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек. Об этом сообщает СУ СК по региону.
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
  • © страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Мужчина задержан и допрошен в качестве обвиняемого. Следователь готовит ходатайство о заключении его под стражу.

Семья из четырёх человек, в том числе двое детей, приехала на турбазу из Барнаула 26 июля. Через несколько дней их тела обнаружили в номере.

По данным следствия, из-за отключения электричества владелец распорядился занести в бойлерную два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить насосную станцию и систему водоснабжения. Окись углерода попала в номера. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление ею.

Возбуждено два уголовных дела.

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