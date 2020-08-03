СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
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Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Мужчина задержан и допрошен в качестве обвиняемого. Следователь готовит ходатайство о заключении его под стражу.
Семья из четырёх человек, в том числе двое детей, приехала на турбазу из Барнаула 26 июля. Через несколько дней их тела обнаружили в номере.
По данным следствия, из-за отключения электричества владелец распорядился занести в бойлерную два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить насосную станцию и систему водоснабжения. Окись углерода попала в номера. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление ею.
Возбуждено два уголовных дела.