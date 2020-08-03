Рошаль считает пандемию «репетицией биологической войны»

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Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса является репетицией биологической войны.
Рошаль считает пандемию «репетицией биологической войны»
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», — заявил Рошаль в интервью Forbes.

Он уточнил, что не считает, что этот вирус был создан человеком, но сложившаяся ситуация является проверкой системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты.

Рошаль высоко оценил меры, принятые президентом, правительством, Минздравом.

12 мая Леонид Рошаль дал рекомендации по здоровому образу жизни во время режима самоизоляции.

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