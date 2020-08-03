Первый российский электромобиль могут начать выпускать в конце года
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«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — цитирует ТАСС главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Он отметил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в развитие проекта.
Мантуров добавил, что компании потребовались дополнительные инвестиции в размере 100 млн руб.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя ярым сторонником электромобилей и заявил, что за электротранспортом будущее.