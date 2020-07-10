Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя ярым сторонником электромобилей и заявил, что за электротранспортом будущее.

«Я ярый сторонник электромобилей. Это будущее... Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы (белорусского электротранспорта. — RT) есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления.

По его словам, в ближайшие пять лет Белоруссия разработает собственный серийный электромобиль.

В 2017 году Национальная академия наук Белоруссии представила первый собственный электромобиль.