После падения легкомоторного самолёта под Калининградом возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолёта в Калининградской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту падения легкомоторного самолёта», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Ранее следователи начали осмотр места ЧП с самолётом под Калининградом.

2 августа легкомоторный частный самолёт совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово в Калининградской области.

Пострадали три человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.