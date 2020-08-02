После падения легкомоторного самолёта под Калининградом возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолёта в Калининградской области.
После падения легкомоторного самолёта под Калининградом возбуждено дело
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту падения легкомоторного самолёта», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Ранее следователи начали осмотр места ЧП с самолётом под Калининградом.

2 августа легкомоторный частный самолёт совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово в Калининградской области.

Пострадали три человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

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