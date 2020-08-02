После падения легкомоторного самолёта под Калининградом возбуждено дело
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту падения легкомоторного самолёта», — говорится в заявлении Следственного комитета.
Ранее следователи начали осмотр места ЧП с самолётом под Калининградом.
2 августа легкомоторный частный самолёт совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово в Калининградской области.
Пострадали три человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.