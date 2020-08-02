Прокуратура начала проверку из-за ЧП с самолётом под Калининградом

В Калининградской области транспортная прокуратура организовала проверку по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту совершения жёсткой посадки... легкомоторного самолёта», — указано в сообщении.

Ранее следователи начали осмотр места ЧП с самолётом под Калининградом.

2 августа легкомоторный частный самолёт совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово в Калининградской области.

Пострадали три человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.