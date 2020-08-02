Прокуратура начала проверку из-за ЧП с самолётом под Калининградом
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту совершения жёсткой посадки... легкомоторного самолёта», — указано в сообщении.
Ранее следователи начали осмотр места ЧП с самолётом под Калининградом.
2 августа легкомоторный частный самолёт совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово в Калининградской области.
Пострадали три человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.