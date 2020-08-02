Инфекционист рассказал, кому следует отказаться от путешествий

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням российского Минздрава Владимир Чуланов рекомендовал гражданам с хроническими болезнями и пожилым людям воздержаться от путешествий, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом.
Инфекционист рассказал, кому следует отказаться от путешествий
  • Pixabay

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий», — приводит его слова РИА Новости.

Чуланов добавил, что граждане из указанных категорий могут столкнуться с высоким риском осложнений и тяжёлым течением заболевания COVID-19.

Он призвал их избегать мест большого скопления людей.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили о росте числа инфицированных коронавирусом на Кубани из-за пренебрежения жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.

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