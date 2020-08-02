Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своём богатстве

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал сообщения о своём богатстве бредом, отметив, что нападки на церковь осуществляются для того, чтобы её скомпрометировать. Об этом сообщило РИА Новости.
Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своём богатстве
  • РИА Новости

После богослужения в храме пророка Илии в Москве он заявил, что о патриархе, архиерее, священниках пишут «ужасные вещи», но там «даже капли правды не бывает».

«Всё это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять», — сказал патриарх.

Он также привёл в пример случай, когда один из архиереев попросил у него денег. По словам патриарха Кирилла, архиерей думал, что у него есть $6 млрд.

«Я посмотрел на этого владыку и сказал: «Ты не шутишь?»… Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — заявил он.

В июне 2017 года патриарх Кирилл призвал представителей духовенства не ездить на дорогих иномарках, даже если те получили их в подарок.

Глава РПЦ заявлял, что «целые кавалькады дорогих лимузинов» у храмов вызывают у людей ожидаемую реакцию.

Также патриарх Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) продать «находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».

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