Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своём богатстве
- РИА Новости
После богослужения в храме пророка Илии в Москве он заявил, что о патриархе, архиерее, священниках пишут «ужасные вещи», но там «даже капли правды не бывает».
«Всё это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять», — сказал патриарх.
Он также привёл в пример случай, когда один из архиереев попросил у него денег. По словам патриарха Кирилла, архиерей думал, что у него есть $6 млрд.
«Я посмотрел на этого владыку и сказал: «Ты не шутишь?»… Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — заявил он.
В июне 2017 года патриарх Кирилл призвал представителей духовенства не ездить на дорогих иномарках, даже если те получили их в подарок.
Глава РПЦ заявлял, что «целые кавалькады дорогих лимузинов» у храмов вызывают у людей ожидаемую реакцию.
Также патриарх Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) продать «находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».