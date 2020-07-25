Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
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Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что патриарх Кирилл указал на необходимость использовать пожертвования на монастырь на социальные и благотворительные цели.

Отмечается, что патриарх также «напомнил о своём благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители».

Легойда отметил, что «об этом говорилось неоднократно, в частности в 2012 и 2017 годах».

В июне 2017 года патриарх Кирилл призвал представителей духовенства не ездить на дорогих иномарках, даже если те получили их в подарок.

Глава РПЦ заявлял, что «целые кавалькады дорогих лимузинов» у храмов вызывают у людей ожидаемую реакцию.

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