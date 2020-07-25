Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
- АГН «Москва»
Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что патриарх Кирилл указал на необходимость использовать пожертвования на монастырь на социальные и благотворительные цели.
Отмечается, что патриарх также «напомнил о своём благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители».
Легойда отметил, что «об этом говорилось неоднократно, в частности в 2012 и 2017 годах».
В июне 2017 года патриарх Кирилл призвал представителей духовенства не ездить на дорогих иномарках, даже если те получили их в подарок.
Глава РПЦ заявлял, что «целые кавалькады дорогих лимузинов» у храмов вызывают у людей ожидаемую реакцию.