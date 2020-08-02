В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа

В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.

Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«Отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в Россию лиц», — заявили в штабе.

При этом прибывающие россияне должны будут размещать результаты теста ПЦР на едином портале государственных и муниципальных услуг в течение трёх дней с момента прибытия.

В начале июля сообщалось, что обсерваторы Подмосковья приняли более 8 тыс. человек с начала пандемии.