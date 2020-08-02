В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
«Отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в Россию лиц», — заявили в штабе.
При этом прибывающие россияне должны будут размещать результаты теста ПЦР на едином портале государственных и муниципальных услуг в течение трёх дней с момента прибытия.
В начале июля сообщалось, что обсерваторы Подмосковья приняли более 8 тыс. человек с начала пандемии.