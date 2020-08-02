Кабмин упразднил ряд документов по контролю в сфере строительства и ЖКХ

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ряд нормативных актов и отдельных положений по контролю в сфере строительства и ЖКХ перестанут действовать с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Всего будет аннулировано более 30 документов, изданных с 2010 по 2020 год», — заявили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что правительство совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса проводит ревизию норм законодательства в рамках механизма «регуляторной гильотины». Этот механизм предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований с целью снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики.

Ранее Мишустин подписал постановление, позволяющее упростить доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года.