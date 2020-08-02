В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин

Жителя Омска, который подозревается в убийстве женщины и покушении на ещё одно убийство, заключили под стражу.

«Кировский районный суд Омска с учётом заключения прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 сентября», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры Омской области.

Сотрудники уголовного розыска 31 июля задержали в Омске 37-летнего мужчину, подозреваемого в вооружённых нападениях на жительниц города: после нападения умерла 54-летняя женщина, а 66-летней, которую фигурант несколько раз ударил ножом у лифта и ограбил, удалось выжить.

По данным СУ СК по Омской области, безработный нападал на женщин с корыстной целью.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин.