В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

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В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в СК «расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»)».

Согласно данным следствия, в период с 3 июля 2020 года на территории района Южное Бутово мужчина, «преимущественно выбирая вечернее время, нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера».

В правоохранительные органы за данный период времени «обратились семь пострадавших от действий мужчины, которые описали одинаковые приметы нападавшего».

«Благодаря совместной работе следователей главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

В марте на востоке Москвы после нападения грабителя на девушку её украденные вещи нашёл и вернул проезжавший мимо велосипедист.

По его словам, грабитель заметил погоню и выбросил украденное на землю. 

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