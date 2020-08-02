Задержан директор турбазы «Глобус» в Алтайском крае

Директор туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где ранее были найдены тела четырёх человек, задержан.

«По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК России задержан директор базы. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Следователи также возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть.

Ранее сообщалось, что тела четырёх человек обнаружены на турбазе «Глобус» на Алтае. Владельцы обратились в правоохранительные органы после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.