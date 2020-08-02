Путин рассказал о высочайшем уровне подготовки российских десантников
- РИА Новости
Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку десантников при проведении миротворческих миссий и спецопераций.
Также Путин выразил особую благодарность воевавшим в десантных войсках во время Великой Отечественной войны.
«Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне», — подчеркнул российский президент.
Ранее ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ.