Путин рассказал о высочайшем уровне подготовки российских десантников

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Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России с 90-летим создания ВДВ.
Путин рассказал о высочайшем уровне подготовки российских десантников
  • РИА Новости

Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку десантников при проведении миротворческих миссий и спецопераций.

Также Путин выразил особую благодарность воевавшим в десантных войсках во время Великой Отечественной войны.

«Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне», — подчеркнул российский президент.

Ранее ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ.

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