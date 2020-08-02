Путин рассказал о высочайшем уровне подготовки российских десантников

Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России с 90-летим создания ВДВ.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку десантников при проведении миротворческих миссий и спецопераций.

Также Путин выразил особую благодарность воевавшим в десантных войсках во время Великой Отечественной войны.

«Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне», — подчеркнул российский президент.

Ранее ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ.