Более 110 россиян вернулись вывозным рейсом из Еревана в Москву

Более 110 россиян вернулись в субботу, 1 августа, вывозным рейсом из Еревана в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Армении.

При получении данных о готовящемся вывозном рейсе авиакомпании Armenia для армянских граждан по маршруту Ереван — Москва — Ереван дипломатическое представительство проработало возможность использования этого перелёта для возвращения россиян на родину.

«Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России», — отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook.

По данным дипмиссии, всего из Армении вывезены 3396 человек. Работа продолжается.

20 июля сообщалось, что около 200 граждан России вернулись на родину вывозным рейсом из Африки.