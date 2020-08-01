Более 110 россиян вернулись вывозным рейсом из Еревана в Москву
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Армении.
При получении данных о готовящемся вывозном рейсе авиакомпании Armenia для армянских граждан по маршруту Ереван — Москва — Ереван дипломатическое представительство проработало возможность использования этого перелёта для возвращения россиян на родину.
«Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России», — отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook.
По данным дипмиссии, всего из Армении вывезены 3396 человек. Работа продолжается.
20 июля сообщалось, что около 200 граждан России вернулись на родину вывозным рейсом из Африки.