В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек

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В Севастополе произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 14 человек.
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на городское управление МВД России.

«Водитель автомобиля Mercedes произвёл столкновение с идущим впереди маршрутным автобусом», — заявили в полиции.

Среди пострадавших восемь взрослых и шесть детей.

По словам источника в экстренных службах, они госпитализированы в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

В конце июня URA.RU сообщало о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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