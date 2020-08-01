Оперштаб работает над расширением списка стран для авиасообщения

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом сообщил, что продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран для возобновления авиасообщения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение штаба.

«Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение», — заявили в оперштабе.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Также с 15 августа будут восстановлены международные перелёты в Швейцарию. Рейсы между Москвой и Женевой будут выполняться раз в неделю.