Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Такое решение принято по просьбе бизнеса и на основе первых итогов работы по обеспечению прослеживаемости товаров.
Как передаёт ТАСС, обязательная маркировка обуви началась с 1 июля 2020 года, начало обязательной маркировки парфюмерии намечено на 1 октября.
В мае зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов прокомментировал идею отсрочки обязательной маркировки лекарств и обуви.