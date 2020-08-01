Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники

Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Такое решение принято по просьбе бизнеса и на основе первых итогов работы по обеспечению прослеживаемости товаров.

Как передаёт ТАСС, обязательная маркировка обуви началась с 1 июля 2020 года, начало обязательной маркировки парфюмерии намечено на 1 октября.

В мае зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов прокомментировал идею отсрочки обязательной маркировки лекарств и обуви.