Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники

Короткая ссылка
Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Из перечня маркируемых товаров в России убрали парфюмерные пробники
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Такое решение принято по просьбе бизнеса и на основе первых итогов работы по обеспечению прослеживаемости товаров.

Как передаёт ТАСС, обязательная маркировка обуви началась с 1 июля 2020 года, начало обязательной маркировки парфюмерии намечено на 1 октября.

В мае зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов прокомментировал идею отсрочки обязательной маркировки лекарств и обуви.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить