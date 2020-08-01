СК начал проверку из-за инцидента с поломкой парома под Астраханью

В Астраханской области организована доследственная проверка по факту инцидента с неисправностью парома, на котором находились 18 человек и девять автомобилей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следователи Астраханского следственного отдела на транспорте прибыли на место происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — заявили в СК.

По данным следствия, всех пассажиров, находившихся на борту, эвакуировали, продолжаются работы по устранению неисправности парома.

Ранее в МЧС сообщили, что вышедший из строя паром отбуксировали к населённому пункту Сизый Бугор.