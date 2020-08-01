Под Астраханью отбуксировали к берегу вышедший из строя паром
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- РИА Новости
«По состоянию на 12:15 (11:15 мск) неисправность устранена. Паром отбуксирован к н. п. Сизый Бугор», — заявили в МЧС.
Никто не пострадал. Неисправность на пароме удалось устранить.
При этом функционирование паромной переправы временно приостановили из-за порывов ветра.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области на реке Бушме произошёл свободный дрейф паромной переправы из-за выхода из строя рулевого управления.