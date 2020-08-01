Под Астраханью отбуксировали к берегу вышедший из строя паром

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В Астраханcкой области вышедший из строя паром, на борту которого находились 18 человек и девять автомобилей, отбуксировали к населённому пункту Сизый Бугор. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Под Астраханью отбуксировали к берегу вышедший из строя паром
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«По состоянию на 12:15 (11:15 мск) неисправность устранена. Паром отбуксирован к н. п. Сизый Бугор», — заявили в МЧС.

Никто не пострадал. Неисправность на пароме удалось устранить. 

При этом функционирование паромной переправы временно приостановили из-за порывов ветра.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области на реке Бушме произошёл свободный дрейф паромной переправы из-за выхода из строя рулевого управления.

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