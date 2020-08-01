СК начал проверку после инцидента с топливозаправщиком в Шереметьеве
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
На месте работает следственно-оперативная группа. Осматриваются самолёт и автомобиль.
«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — заявили в аэропорту.
Ранее в Шереметьеве топливозаправочный автомобиль столкнулся с самолётом, который находился на удалённой стоянке без пассажиров и экипажа.
Аэропорт работает в штатном режиме.