В Шереметьеве топливозаправочный автомобиль врезался в самолёт

В московском аэропорту Шереметьево топливозаправочный автомобиль столкнулся с самолётом. Аэропорт работает в штатном режиме.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«1 августа в 05:49 мск при движении по маршруту движения спецтранспорта водитель топливозаправочного автомобиля, принадлежащего компании — оператору ТЗК, совершил столкновение с воздушным судном А321», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что самолёт находился на удалённой стоянке, на борту не было экипажа и пассажиров.

«Автомобиль и воздушное судно имеют повреждения, пострадавших нет», — заявили в Шереметьеве.

Аэропорт работает штатно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу.