В Шереметьеве топливозаправочный автомобиль врезался в самолёт
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«1 августа в 05:49 мск при движении по маршруту движения спецтранспорта водитель топливозаправочного автомобиля, принадлежащего компании — оператору ТЗК, совершил столкновение с воздушным судном А321», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что самолёт находился на удалённой стоянке, на борту не было экипажа и пассажиров.
«Автомобиль и воздушное судно имеют повреждения, пострадавших нет», — заявили в Шереметьеве.
Аэропорт работает штатно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу.