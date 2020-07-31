В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии
- РИА Новости
Отмечается, что за прошедшие сутки в ВС России после прохождения лечения выздоровели 90 военнослужащих.
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 8970 человек», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
В министерстве добавили, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1082.
Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.