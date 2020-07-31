В Ярославской области заявили о росте случаев телефонного мошенничества в пандемию

В Ярославской области состоялась совместная пресс-конференция регионального УМВД и отделения Банка России на тему «Финансовое мошенничество: популярные схемы, раскрытие и профилактика преступлений».

Об этом сообщает mk.ru.

Во время пандемии ЦБ в целом по стране зафиксировал около 165 тыс. несанкционированных операций на общую сумму около 1,5 млрд рублей, заявил заместитель управляющего ярославским отделением Евгений Ефремов.

Со своей стороны, заместитель начальника областного УМВД, начальник Следственного управления, полковник юстиции Дмитрий Жигарев рассказал, что за первое полугодие число хищений чужого имущества с использованием интернета, мобильной связи и банковских карт на территории региона выросло на 22,6%.

Продолжается рост количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — на 46,3%.

Удельный вес раскрытых мошенничеств с использованием банковских карт достиг 58,5%, с использованием интернета — 29,0%.

«По большинству уголовных дел рассматриваемой категории потерпевшими являлись граждане, проявляющие неосторожность и излишнюю доверчивость во время телефонных разговоров и пользования сетью интернет», — отметил Жигарев.

По его словам, потерпевшие сами передавали злоумышленникам данные о своих банковских картах.

Ефремов, в свою очередь, сообщил, что в период пандемии граждане проводили в интернете существенную часть времени, решая многие вопросы дистанционно.

«Там же искали своих потенциальных жертв и злоумышленники. Наши ведомства принимают серьёзные усилия по борьбе с нелегальными практиками на финансовом рынке. Но без должной бдительности и информированности пользователей банковских карт и счетов наших усилий для решения проблемы будет недостаточно», — заявил он.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.