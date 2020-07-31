Артиллеристы Балтфлота провели учения в Калининградской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Военнослужащие провели боевые стрельбы из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт».
Мишени имитировали боевую технику и инженерные сооружения условного противника. Их координаты в режиме реального времени передавались с беспилотников и комплексов разведки, управления и связи.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения.