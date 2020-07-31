Артиллеристы Балтфлота провели учения в Калининградской области

В Калининградской области состоялись плановые учения артиллеристов армейского корпуса Балтийского флота.

Об этом сообщает ОТР.

Военнослужащие провели боевые стрельбы из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт».

Мишени имитировали боевую технику и инженерные сооружения условного противника. Их координаты в режиме реального времени передавались с беспилотников и комплексов разведки, управления и связи.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения.