В Ставропольском крае рассказали о работе по закупке жилья для детей-сирот
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на управление по информполитике правительства региона.
Расход по статье увеличили по поручению губернатора Владимира Владимирова.
С начала года жильё предоставили 182 сиротам в десяти районах, а также в Невинномысске и Ставрополе.
Кроме того, Минимущество зарегистрировало 75 заявлений о предоставлении жилищных сертификатов.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе продлили срок возможности предоставления родителями обращений для получения региональной выплаты на несовершеннолетних детей в размере 3 тыс. рублей.