В Ставропольском крае рассказали о работе по закупке жилья для детей-сирот

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На закупку жилья для детей, выросших без попечения родителей, из бюджета Ставропольского края в 2020 году выделили 792 млн рублей.
В Ставропольском крае рассказали о работе по закупке жилья для детей-сирот
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на управление по информполитике правительства региона.

Расход по статье увеличили по поручению губернатора Владимира Владимирова.

С начала года жильё предоставили 182 сиротам в десяти районах, а также в Невинномысске и Ставрополе.

Кроме того, Минимущество зарегистрировало 75 заявлений о предоставлении жилищных сертификатов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе продлили срок возможности предоставления родителями обращений для получения региональной выплаты на несовершеннолетних детей в размере 3 тыс. рублей.

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