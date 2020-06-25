В Севастополе продлили сроки региональных выплат на детей

Короткая ссылка
В Севастополе продлили срок возможности предоставления родителями обращений для получения региональной выплаты на несовершеннолетних детей в размере трёх тысяч рублей.
В Севастополе продлили сроки региональных выплат на детей
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Заявления можно подавать до августа.

«82 187 выплат произведено. Сейчас 3 000 находятся в работе — это возвраты банков. И есть случаи, их не так много, сейчас это максимум 20 заявлений в день, когда у людей появляются обстоятельства, дающие им возможность обратиться или что-то исправить», — рассказала директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о мерах поддержки семей с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить