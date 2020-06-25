В Севастополе продлили сроки региональных выплат на детей

В Севастополе продлили срок возможности предоставления родителями обращений для получения региональной выплаты на несовершеннолетних детей в размере трёх тысяч рублей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Заявления можно подавать до августа.

«82 187 выплат произведено. Сейчас 3 000 находятся в работе — это возвраты банков. И есть случаи, их не так много, сейчас это максимум 20 заявлений в день, когда у людей появляются обстоятельства, дающие им возможность обратиться или что-то исправить», — рассказала директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о мерах поддержки семей с детьми.