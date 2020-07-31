Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме

Короткая ссылка
Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения шести подозреваемым в экстремизме в виде заключения под стражу.
Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме
  • globallookpress.com

«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* пресечена на территории Волгоградской области

В отношении организатора и пяти членов ячейки возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской группы.

* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить