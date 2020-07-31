Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения шести подозреваемым в экстремизме в виде заключения под стражу.

«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* пресечена на территории Волгоградской области.

В отношении организатора и пяти членов ячейки возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской группы.

* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).