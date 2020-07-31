В Москве завершили капремонт в спинальном центре больницы №67

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В Москве в спинальном центре больницы №67 имени Л.А. Ворохобова завершился капитальный ремонт, в нём также установили современное оборудование.
В Москве завершили капремонт в спинальном центре больницы №67
  • АГН «Москва»

Как сообщается на сайте mos.ru, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра центра отметил, что горожане, «которые сегодня получают помощь за границей, в сложных случаях будут получать помощь здесь».

Собянин рассказал, что в центр смогут обращаться жители других российских регионов.

Мэр также заявил, что спинальный центр стал одним из лучших в России и в мире благодаря работающим в учреждении уникальным специалистам.

«И я уверен, что объединение знаний, талантов работников спинального центра больницы №67 и новых технологий выведет на мировой уровень его работу», — сказал он.

Ранее в Москве появился новый арт-объект «Световое пианино 1905».

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