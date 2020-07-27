В Москве появился новый арт-объект «Световое пианино 1905»

Короткая ссылка
На площади у метро «Улица 1905 года» появился новый арт-объект «Световое пианино 1905».
В Москве появился новый арт-объект «Световое пианино 1905»
  • © mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Арт-объект выполнен из двух красных лент с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами. Общая длина лент составляет 73 метра. На ленте установлена подсветка, меняющая цвета, и звуковые элементы.

Вдоль нижней части ленты установлены клавиши пианино, оснащённые датчиками расстояния, реагирующими на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш.

«Подобного арт-объекта в Москве ещё не было. Да и в мире таких пианино всего два: одно — в штате Миннесота в США, другое — в российской столице», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Ранее НСН сообщало, что в Московской городской думе обсудят вопрос дополнительной финансовой поддержки столичных театров и музеев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить