В Москве появился новый арт-объект «Световое пианино 1905»

На площади у метро «Улица 1905 года» появился новый арт-объект «Световое пианино 1905».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Арт-объект выполнен из двух красных лент с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами. Общая длина лент составляет 73 метра. На ленте установлена подсветка, меняющая цвета, и звуковые элементы.

Вдоль нижней части ленты установлены клавиши пианино, оснащённые датчиками расстояния, реагирующими на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш.

«Подобного арт-объекта в Москве ещё не было. Да и в мире таких пианино всего два: одно — в штате Миннесота в США, другое — в российской столице», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Ранее НСН сообщало, что в Московской городской думе обсудят вопрос дополнительной финансовой поддержки столичных театров и музеев.