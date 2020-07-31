В Москве впервые за 40 лет передвинут исторические строения

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В Москве впервые за 40 лет будут передвинуты исторические строения — три здания на территории компрессорного завода «Борец» на Складочной улице. Строения будут передвинуты более чем на 100 м для их сохранности. 
В Москве впервые за 40 лет передвинут исторические строения
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт «Хранители наследия».

Отмечается, что работы начались, их планируется закончить в ноябре.

В частности, будут сдвинуты модельная мастерская, сборочный корпус и водонапорная башня. Это строения 1898–1899 годов, сохранившие объём и декор фасадов.

Здания интегрируют в новый комплекс технопарка в качестве офисов и помещений открытой культурной и музейной зоны. 

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал в Иванове открыли после реконструкции.

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