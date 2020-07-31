В Москве впервые за 40 лет передвинут исторические строения
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт «Хранители наследия».
Отмечается, что работы начались, их планируется закончить в ноябре.
В частности, будут сдвинуты модельная мастерская, сборочный корпус и водонапорная башня. Это строения 1898–1899 годов, сохранившие объём и декор фасадов.
Здания интегрируют в новый комплекс технопарка в качестве офисов и помещений открытой культурной и музейной зоны.
Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал в Иванове открыли после реконструкции.