В Москве впервые за 40 лет передвинут исторические строения

В Москве впервые за 40 лет будут передвинуты исторические строения — три здания на территории компрессорного завода «Борец» на Складочной улице. Строения будут передвинуты более чем на 100 м для их сохранности.

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