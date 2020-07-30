Железнодорожный вокзал в Иванове открыли после реконструкции

Железнодорожный вокзал в Иванове открыли после масштабной реконструкции.

Об этом сообщает НТВ.

Модернизация началась в 2018 году. Основной задачей архитекторов было внедрить современные технологии, сохранив исторический облик здания.

Вокзал — памятник архитектуры эпохи конструктивизма. Он был построен в 1934 году.

«Вокзал стал удобнее. Удобнее в том числе и по современным меркам для маломобильных граждан. Здесь появилась и новая навигация — абсолютно современная, но она состыкована с теми архитектурными формами, которые были заложены ещё в 30-е годы», — заявил генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Мосгорнаследии утвердили проект реставрации Дома журналиста, расположенного на Никитском бульваре.