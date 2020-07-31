Власти Подмосковья рассказали о готовности региона к возможной второй волне коронавируса

Система здравоохранения Московской области готова к возможному росту заболеваемости. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв.

«У нас готова система здравоохранения. Причём сложность заключается в том, что должна быть регулярная работа: все операции, мероприятия, связанные с поликлиническим звеном, нельзя отменять. Но под COVID-19 мы зарезервировали порядка шести тысяч коек. Они все оборудованы необходимыми аппаратами ИВЛ, кислородом. Мы очень надеемся, что они не пригодятся, но такая норма пока остается», — цитирует телеканал «360» Андрея Воробьёва.

Губернатор отметил, что не прекращается и производство лекарств. Кроме того, область готовится начать делать прививки от коронавируса. Губернатор призвал серьёзно отнестись к этому вопросу и пройти процедуру.

Ранее завотделом вирусологии им. А.А. Смородинцева Института экспериментальной медицины, профессор и эксперт ВОЗ Лариса Руденко рассказала о разработке вакцины и сроках окончания пандемии COVID-19.