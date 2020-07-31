В Нижнем Тагиле пятерых горожан наградят памятными знаками
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Как сообщает tagilcity.ru, в списке два врача — заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии врач-анестезиолог инфекционной больницы Алексей Курлыкин и заведующий эндоскопическим отделением врач-эндоскопист Демидовской горбольницы Михаил Шалагин.
Знак отличия присваивается в Нижнем Тагиле каждый год в канун празднования Дня города.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорске 11 волонтёрам вручили благодарственные письма, отметив тем самым их заслуги во время пандемии коронавируса.