В Нижнем Тагиле пятерых горожан наградят памятными знаками

Почётные знаки отличия «За заслуги перед городом» получат пятеро горожан в Нижнем Тагиле.

Как сообщает tagilcity.ru, в списке два врача — заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии врач-анестезиолог инфекционной больницы Алексей Курлыкин и заведующий эндоскопическим отделением врач-эндоскопист Демидовской горбольницы Михаил Шалагин.

Знак отличия присваивается в Нижнем Тагиле каждый год в канун празднования Дня города.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорске 11 волонтёрам вручили благодарственные письма, отметив тем самым их заслуги во время пандемии коронавируса.