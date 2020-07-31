В рамках форума «Восток» состоится грантовый конкурс Росмолодёжи
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Об этом сообщает Vostokmedia.com.
В частности, запланирован грантовый конкурс Росмолодёжи.
«В нём примут участие не только участники форума. Мы, как всегда, надеемся на хороший результат — в прошлом году приморские ребята получили самую большую сумму грантовой поддержки. В этом году у ребят есть все возможности», — заявила Томчук.
Ранее глава Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о молодёжной политике.