В Томской области продлили режим повышенной готовности
- Reuters
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.
«Главные ограничения — это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска», — заявил Жвачкин.
По его словам, пока нет вакцины, главное лекарство — ответственное поведение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом.