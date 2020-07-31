В Томской области продлили режим повышенной готовности

В Томской области продлили действие режима повышенной готовности до 31 августа. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

«Главные ограничения — это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска», — заявил Жвачкин.

По его словам, пока нет вакцины, главное лекарство — ответственное поведение.

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