В Томской области продлили режим повышенной готовности

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В Томской области продлили действие режима повышенной готовности до 31 августа. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин.
В Томской области продлили режим повышенной готовности
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

«Главные ограничения — это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска», — заявил Жвачкин.

По его словам, пока нет вакцины, главное лекарство — ответственное поведение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом.

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