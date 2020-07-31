Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с администраций президента рассмотреть вопрос проведения в школах мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение российской Конституции.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.

В частности, поручено «рассмотреть вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции России, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы».

Указывается, что по итогам рассмотрения этого вопроса будут представлены соответствующие предложения.

Также Путин поручил кабмину до 1 октября подготовить предложения по оптимизации получения российского гражданства иностранцами.