Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции
- АГН «Москва»
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.
В частности, поручено «рассмотреть вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции России, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы».
Указывается, что по итогам рассмотрения этого вопроса будут представлены соответствующие предложения.
Также Путин поручил кабмину до 1 октября подготовить предложения по оптимизации получения российского гражданства иностранцами.