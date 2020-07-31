В Башкирии завершено расследование дела в отношении женщины, выкинувшей младенца в мусорный бак
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Как сообщает mkset.ru, женщину обвиняют в покушении на убийство новорождённого ребёнка.
По версии следствия, в мае 2020 года женщина, которая воспитывала двоих детей, родила ребёнка дома и решила от него избавиться, выбросив в мусорный бак на улице Ленина.
Ребёнка нашёл дворник, который услышал плач.
Обвиняемая признала свою вину.
Ранее в Воронежской области завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка.