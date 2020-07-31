В Башкирии завершено расследование дела в отношении женщины, выкинувшей младенца в мусорный бак

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы города Туймазы, которая пыталась избавиться от своего новорождённого ребёнка, выкинув его в мусорный бак.

Как сообщает mkset.ru, женщину обвиняют в покушении на убийство новорождённого ребёнка.

По версии следствия, в мае 2020 года женщина, которая воспитывала двоих детей, родила ребёнка дома и решила от него избавиться, выбросив в мусорный бак на улице Ленина.

Ребёнка нашёл дворник, который услышал плач.

Обвиняемая признала свою вину.

Ранее в Воронежской области завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка.