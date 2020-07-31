От укусов клещей пострадали более 14 тысяч жителей Прикамья

В Прикамье более 14 тыс. человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей.

В Пермском крае отмечается подъём клещевой активности, сообщает properm.ru.

С начала сезона от клещей пострадали более 14,1 тыс. человек, в том числе 3,1 тыс. детей. Результаты лабораторных исследований показали, что большинство клещей были поражены иксодовым клещевым боррелиозом — 42,7%, 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека, 2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом.

В целом, показатели соответствуют среднемноголетним данным.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора сообщало, что с начала года в Татарстане от укусов клещей пострадало более 5,5 тыс. человек.