В столице возобновил работу проект «Москва — с заботой о ветеранах»

В центрах госуслуг «Мои документы» возобновил работу проект «Москва — с заботой о ветеранах».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Проект позволяет участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, оформлять необходимые государственные услуги из дома с помощью приезжающих к ним сотрудников центров госуслуг.

«Повышение качества жизни старшего поколения — одно из ключевых направлений нашей деятельности. В прошлом году мы запустили проект «Москва — с заботой о ветеранах», чтобы обеспечить ветеранов самыми востребованными услугами на дому. У каждого ветерана есть личный помощник — руководитель районного центра госуслуг», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года ещё 200 организаций стали партнёрами центра «Мосволонтёр».