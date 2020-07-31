К московскому проекту «Мосволонтёр» присоединились ещё 200 участников
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, центр был создан для поддержки социально значимых инициатив.
«Он объединяет активных горожан, общественников, предпринимателей и органы власти. С начала года ещё 200 организаций стали партнёрами центра, теперь их больше тысячи. А значит, расширились возможности всего добровольческого сообщества Москвы», — приводятся в материале слова Сергуниной.
Чтобы присоединиться к проекту, нужно посетить портал мывместе.мосволонтер.рф, пройти регистрацию, обучение и тестирование.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся филиал «Ночлежки» — старейшей в стране благотворительной организации, которая помогает бездомным людям.