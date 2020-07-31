К московскому проекту «Мосволонтёр» присоединились ещё 200 участников

С начала текущего года ещё 200 организаций стали партнёрами центра «Мосволонтёр». Теперь их более тысячи.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, центр был создан для поддержки социально значимых инициатив.

«Он объединяет активных горожан, общественников, предпринимателей и органы власти. С начала года ещё 200 организаций стали партнёрами центра, теперь их больше тысячи. А значит, расширились возможности всего добровольческого сообщества Москвы», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно посетить портал мывместе.мосволонтер.рф, пройти регистрацию, обучение и тестирование.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся филиал «Ночлежки» — старейшей в стране благотворительной организации, которая помогает бездомным людям.