В Москве наградили медалями более двух тысяч выпускников

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Медалью «За особые успехи в обучении» награждены более 2 тыс. московских выпускников.
В Москве наградили медалями более двух тысяч выпускников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Медалями награждены победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников и выпускники, которые получили 100 баллов по русскому языку, информатике или физике в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как сообщало ранее kp.ru, два выпускника из Санкт-Петербурга набрали по 300 баллов на Единых государственных экзаменах по математике, информатике и физике.

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