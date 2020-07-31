В Москве наградили медалями более двух тысяч выпускников

Медалью «За особые успехи в обучении» награждены более 2 тыс. московских выпускников.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Медалями награждены победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников и выпускники, которые получили 100 баллов по русскому языку, информатике или физике в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как сообщало ранее kp.ru, два выпускника из Санкт-Петербурга набрали по 300 баллов на Единых государственных экзаменах по математике, информатике и физике.