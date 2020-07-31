Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана», — говорится в поздравлении.

Путин отметил весомый вклад мусульман России в сохранение культурного многообразия страны, а также укрепление «межнационального согласия в обществе».

Ранее муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в беседе с телеканалом «360» рассказал о Курбан-байраме в 2020 году.