В Бурятии прошли тактические учения с участием разведчиков ВВО
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Военнослужащие прошли по «Тропе разведчика». Комплекс длиной около 700 м включает более 20 препятствий, среди которых колючая проволока и разрушенные здания. Для их преодоления требуется высокий уровень физической и боевой подготовки.
Участники тренировки также должны были совершить марш-бросок и организовать засаду.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения.