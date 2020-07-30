В Бурятии прошли тактические учения с участием разведчиков ВВО

В Бурятии состоялись тактические учения с участием разведчиков Восточного военного округа.

Об этом сообщает ОТР.

Военнослужащие прошли по «Тропе разведчика». Комплекс длиной около 700 м включает более 20 препятствий, среди которых колючая проволока и разрушенные здания. Для их преодоления требуется высокий уровень физической и боевой подготовки.

Участники тренировки также должны были совершить марш-бросок и организовать засаду.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения.